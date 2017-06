Het Martinuscollege in Grootebroek (Noord-Holland) is woensdagochtend ontruimd nadat leerlingen en docenten onwel waren geworden. Er was een vreemde geur geroken in de school, vertelt een woordvoerder van de veiligheidsregio. Zeker tien mensen werden onwel of vielen flauw. Zij worden ter plaatse onderzocht in ambulances.

Ook de brandweer en een adviseur gevaarlijke stoffen zijn aanwezig bij de school. Waar de geur vandaan komt en hoe de leerlingen en docenten eraan toe zijn, is nog onbekend.