School ontruimd na gaslek in Sittard

In Sittard is een middelbare school ontruimd na een gaslek. Dat ontstond rond 09.00 uur in een grote gasleiding aan de Milaanstraat. Alle leerlingen van de CIOS-opleiding in de Leeuwenborgh-school aan die straat vlakbij het Fortunastadion zijn naar huis gestuurd, meldde de brandweer.

Het lek ontstond tijdens graafwerkzaamheden. De wind staat richting de school, waarna de hulpdiensten besloten het gebouw te ontruimen. Ook een hotel- en saunacomplex is ontruimd. De omgeving is ruim afgezet. Enexis is ter plaatse om het lek te dichten.