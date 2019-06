School mocht leerling met dolk weigeren

De Stichting Openbare Scholengroep Vlaardingen heeft een sikhleerling terecht geweigerd om zijn kirpan, een rituele dolk, te dragen op school. Dat oordeelt de Raad van State.

De vader van de jongen had de school gevraagd om de jongen zijn kirpan te laten dragen. De dolk is een religieus symbool in de godsdienst van de sikhs en een mannelijke, gedoopte sikh is verplicht om de kirpan bij zich te dragen. In het kader van een totaalverbod op wapens en voorwerpen die als zodanig kunnen worden gebruikt, wees de school het verzoek af. Toen de leerling toch met de kirpan op school kwam, werd hij geschorst.

Volgens de Raad van State beperkt het afwijzen van het verzoek zijn vrijheid van godsdienst, maar mag de school meer gewicht toekennen aan de veiligheid op school. Dit vanwege de druk die er op scholen ligt om geweldsincidenten te voorkomen en het gevaar van precedentwerking.

De jongen gaat nu naar een privéschool in Rotterdam.