Het Ichthus College in Kampen is woensdagochtend ontruimd vanwege een mogelijk gaslek. Meerdere mensen in het gebouw roken een gaslucht. De brandweer besloot om het gebouw uit voorzorg te ontruimen.

Het gaslek is nog niet gevonden, zegt een woordvoerder. Alle 300 leerlingen zijn naar huis gestuurd, zodat de brandweer onderzoek kan doen in het gebouw.