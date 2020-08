School in Amstelveen start pas volgende week om ventilatie

Een middelbare school in Amstelveen begint pas volgende week met de lessen in het nieuwe schooljaar, een week na het einde van de zomervakantie in de regio Noord. De schoolleiding van het Hermann Wesselink College maakt zich zorgen om de ventilatie in het gebouw en overlegt met de regionale GGD wat er nu moet gebeuren.

De lessen beginnen waarschijnlijk komende maandag, maar het is nog niet duidelijk hoe dit er precies uit gaat zijn. Deze week komen de leerlingen wel naar school, maar alleen voor kennismaking, voor het ophalen van hun boeken en het regelen van laptops.