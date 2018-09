School Howick hangt de vlag uit

Het St-Gregorius College in Utrecht hangt maandag de vlag uit omdat leerling Howick (13) en zijn twaalfjarige zusje Lili toch in Nederland mogen blijven. „Wij zijn hartstikke blij, het is feest”, zegt een woordvoerster.

Of Howick maandag al weer naar school gaat kon zij niet zeggen. Howick liet zondag weten dat hij het liefst zo snel mogelijk weer gewoon naar school zou gaan. „Het is misschien gek, maar het meest van alles verheug ik me er nu op om weer gewoon naar school te kunnen gaan.”

Het St-Gregorius College organiseerde eerder een petitie om de uitzetting van Howick en Lili naar Armenië tegen te houden. De twee kinderen zouden op het vliegtuig worden gezet naar Armenië, maar zaterdag werd bekend dat ze toch in Nederland mogen blijven.