School „compleet verslagen” na schietpartij Utrecht

Op het Christelijk Gymnasium Utrecht (CGU) wordt dinsdag stilgestaan bij de dood van de vader van twee leerlingen. Hij is een van de dodelijke slachtoffers van de schietpartij op het 24 Oktoberplein.

De vlag op het CGU hangt halfstok. Volgens interim-rector Ilse van Eekelen zijn dinsdag twee leerlingenbegeleiders aanwezig om de kinderen bij te staan als ze daar behoefte aan hebben.

De lessen startten anders dan gewoonlijk, met speciale aandacht voor wat er is gebeurd. Alle schoolonderzoeken zijn voor dinsdag en woensdag geschrapt. Van Eekelen noemt het gebeuren van maandag surrealistisch. „Het was al een bijzondere dag, want we hielden de leerlingen al binnen vanwege de situatie. Dat was voor een deel angstig, maar we hadden het goed met zijn allen, want het was hier veilig.”

Rouwprotocol

Nadat de kinderen naar buiten mochten, kwam de politie die op zoek was naar een van de leerlingen. Die was al weg. Het schoolbestuur is toen bij elkaar gekomen, heeft het rouwprotocol geraadpleegd en vervolgens de leerlingen en de ouders op de hoogte gesteld. „Als school zijn wij compleet verslagen.”

De school die ongeveer 950 leerlingen telt, ligt aan de Koningsbergerstraat, op een paar honderd meter afstand van het 24 Oktoberplein.

ululumoskee

Op het 24 Oktoberplein in Utrecht waar maandag de dodelijke schietpartij plaatsvond worden dinsdag bloemen gelegd. Ook de internationale pers is aanwezig. Cameraploegen uit onder meer Duitsland, Groot-Brittannië, België en Tsjechië maken opnames op de plek rond de trambaan.

De schietpartij vond maandag plaats in een tram. Deze rijdt weer volgens de dienstregeling. Bij de opstaphalte vlakbij de plaats van het incident zijn ook bloemen neergelegd.

Tramreiziger Jeroen vindt „dat we ons niet moeten laten tegenhouden door wat er gebeurd is.” Hij was maandag bij zijn vriendin, die op de Beneluxlaan woont, vlakbij waar het geweld plaatsvond. Hij zegt dat het allemaal wel erg dichtbij kwam en „dat is wel eng.”

Vlaggen halfstok

De vlaggen bij overheidsgebouwen hangen dinsdag halfstok vanwege de dodelijke schietpartij. De vlaginstructie geldt voor gemeenten, provincies en de Nederlandse diplomatieke posten in het buitenland. De koninklijke standaard (vlag) die op de paleizen van het Koninklijk Huis wordt gehesen, is dinsdag voorzien van een zwarte wimpel ten teken van rouw.

Dinsdag zijn alle buurtcentra van Dock Utrecht open om in gesprek te gaan over het schietincident. Dock Utrecht heeft twee buurtcentra in Kanaleneiland. Daar sluit slachtofferhulp bij aan.

De vermoedelijke schutter Gökmen T. werd maandag na een klopjacht aangehouden in Utrecht. De politie hield nog twee verdachten aan. De betrokkenheid van deze personen wordt nog onderzocht.