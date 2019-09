School Breda staat stil bij brand Strijbeek

Op de Rudolf Steiner School in Breda heeft maandag stilgestaan bij het verlies van een 6-jarige leerling die in de nacht van zaterdag op zondag om het leven kwam door een brand in een houten woning in Strijbeek. Medewerkers van de school kwamen zondag al samen om voorbereidingen te treffen.

„Het verdient enorm veel respect dat het team meteen aan het werk is gegaan, ondanks het eigen verdriet”, zei bestuurder Johan van Knijff. Zondag werd er een gedenkhoek ingericht en werden de eerste brieven verstuurd naar de ouders van de leerlingen.

Op de vrije school heerst vanzelfsprekend een bedrukte sfeer. „Het is natuurlijk ontzettend verdrietig. Veel ouders zijn erg betrokken bij de school en daarom kennen ze elkaar goed. Het kind is ook bij veel ouders bekend. Maar iedereen probeert ook flink te zijn voor zijn eigen kinderen”, aldus Van Knijff, die aanbevelingen van de GGD volgde.

In de aula waren alle leerlingen bij elkaar gekomen en werden stoelen in kringen neergezet. In de binnenste kring zaten de klasgenootjes van het overleden jongetje.