School blijft dicht door twijfels over vloer

Een pas opgeleverde school in Hoeven (Noord-Brabant) zal voorlopig niet in gebruik worden genomen vanwege twijfels over de sterkte van de vloer. Bij de bouw van de basisschool is dezelfde techniek gebruikt als bij de bouw van een parkeergarage op Eindhoven Airport waarvan eerder dit jaar een deel instortte.

De aannemer en de leverancier van de vloer hebben volgens de gemeente Halderberge niet aangetoond dat de nieuwbouw voldoet. „Uit de onderzoeken blijkt dat er geen volledige zekerheid kan worden gegeven over de vloerconstructie. Het gaat over een gebouw waar de kinderen van Hoeven dag in, dag uit onderwijs krijgen. Daarom nemen wij geen enkel risico. Wij hebben daarom het besluit genomen dat we de school dicht laten”, zegt burgemeester Jobke Vonk-Vedder donderdag.

De feestelijke opening van de school stond gepland na de herfstvakantie. In totaal 480 leerlingen van twee basisscholen moesten in het gebouw een plekje krijgen. Betrokken partijen kijken de komende periode of maatregelen nodig zijn om de vloerconstructie aan te passen zodat het schoolgebouw alsnog in gebruik kan worden genomen. De leerlingen krijgen voorlopig les in de oude gebouwen.

Naar aanleiding van de instorting van de parkeergarage in Eindhoven en de uitkomst van het onderzoek naar de oorzaak heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken gemeenten gevraagd om gebouwen met vergelijkbare betonconstructies te controleren.