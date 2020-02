Schoof: Salafist zegt het één en doet het ander

Redactie politiek

DEN HAAG. „Salafistische aanjagers” verschuilen zich in Nederland vaak achter een facade. Ze zeggen het één, maar doen het ander.

Dat zei AIVD-baas Dick Schoof (63) maandag tegen de parlementaire ondervragingscommissie naar ongewenste beïnvloeding vanuit onvrije landen. Volgens hem weten in Nederland actieve salafisten, die proberen invloed uit te oefenen op onder meer moskeebesturen, „heel goed hoe ze zich binnen de bandbreedte van de Nederlandse rechtsstaat moeten bewegen. Qua statuten en dergelijke klopt het allemaal, maar in de beslotenheid van de eigen kring laten deze mensen andere geluiden horen.”

Schoof noemde als voorbeeld van dat laatste dat „in een preek expliciet gezegd wordt dat je homoseksuelen kunt vermoorden.”

Salafistische aanjagers, zoals de AIVD-baas de moslims noemde die in contact staan met regeringsfunctionarissen of liefdadigheidsinstellingen in de Golfstaten, beïnvloeden in Nederland ook „irreguliere onderwijsinstellen, zoals kinderopvanginstellingen.” Daardoor „krijgen heel jonge kinderen, in de leeftijdscategorie van nul tot vier jaar, al op heel eenvoudige wijze gedachtengoed te horen dat strijdig is met onze vrijheden en impliciet een afwijzing bevat van onze rechtsstaat.”

Schoof, die van 2013 tot 2018 Nationaal Coördinator Terrismebestrijding was, gaf aan dat sommige landen uit de Golfregio een „actieve zendingspolitiek” kennen als het gaat om het bevorderen van salafistisch gedachtengoed in westerse landen.

Personele banden

Vaak financieren zij Nederlandse moskeeën echter via liefdadigheidsinstellingen in de betreffende onvrije landen. „Die instellingen hebben nogal eens personele banden met overheden in de Golfstaten, maar ook met hun ambassadeurs in Nederland.”

Interventie door de AIVD heeft er één keer toe geleid dat één van de niet-democratische landen „de financiering van Nederlandse moskeeën heeft gestopt”, aldus Schoof. „Sommige landen zijn aanspreekbaar op onze bezwaren tegen dergelijke financiering.”