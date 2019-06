Schommel verdienen met onkruid wieden

Stel: je bent een kind en je wilt graag een mooie schommel op het speelpleintje om de hoek. Wat doe je dan? Gijs (10) en Zenzi (11) uit het Utrechtse Odijk weten het wel: regel handtekeningen, stap naar de gemeente en haal geld op.

Wethouder Jorrit Eijbersen onthulde vorige week woensdag de nieuwe nestschommel op het Hendrik van Hoorneplein.

Waarom wilden jullie een schommel?

Zenzi: „Het pleintje was heel saai. Er stonden alleen een duikelrek, een wip en een speelhuisje.”

Wat hebben jullie toen gedaan?

Zenzi: „Eerst haalden we vijftig handtekeningen op bij mensen uit de buurt. Toen gingen we naar de gemeente. Die wilde de helft van het bedrag voor de schommel betalen.

De ambtenaar gaf de tip om geld te vragen bij stichting Vrienden van het Witte Kerkje. Dat deden we. De mensen van de stichting vonden de schommel een goed doel en wilden er wel aan bijdragen.”

Gijs: „Maar we moesten zelf ook geld verdienen. Daarvoor haalden we statiegeldflessen op, en deden allerlei klusjes: in de tuin werken, grasmaaien en auto’s wassen.”

Hoeveel geld leverde dat op?

Gijs: „Voor het wassen van twee grote auto’s kregen we 10 euro. Voor grasmaaien 1,50 euro. De statiegeldflessen leveren per stuk 25 cent op. En voor een bierkrat krijg je 4,50 euro. In totaal haalden we 58,70 euro op.”

Zenzi: „Gijs ging een keer bij iemand onkruid weghalen uit de tuin. Hij was daar wel een uur mee bezig en kreeg maar 1 euro. Maar een andere man gaf ons beiden zomaar 2 euro, waar we niks voor hoefden te doen.”

Hoeveel hadden jullie nodig?

Gijs: „Wij moesten de helft betalen, dat was 2673 euro. Ik dacht: dat komt wel goed. Met de hulp van de stichting is het ook goed gekomen.”

Hoeveel tijd nam de actie in beslag?

Gijs: „Alles bij elkaar zijn we meer dan een jaar bezig geweest. Klusjes deden we vier weken lang, elke dag. In ben wel honderd keer met mijn skelter door Odijk gereden om statiegeldflessen te verzamelen. Gelukkig heb ik nog geen huiswerk.”

Hoe hebben jullie het gevierd toen de schommel er eindelijk stond?

Zenzi: „We hebben met de hele buurt wat lekkers gegeten: komkommers, tomaatjes, koekjes en snoep.”

Vind je dat andere kinderen jullie voorbeeld moeten volgen?

Gijs: „Ja. Wij hebben laten zien dat niet altijd ouders dingen hoeven te regelen. Mijn ouders hebben alleen de mails naar de gemeente gestuurd. Verder hebben wij bijna alles gedaan.”

Zenzi: „Ja, en ik vind dat de gemeente beter naar kinderen moet luisteren. Wij weten tenminste welke speeltoestellen leuk zijn.”

