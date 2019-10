Scholierenraket André Kuipers gaat wereld over

Astronaut André Kuipers gaat ook basisscholieren uit het buitenland meenemen naar de ‘ruimte’. Kuipers is betrokken bij een speciaal opleidingsprogramma, de SpaceBuzz, waar kinderen alles kunnen leren over het heelal. Het project is maandag wereldwijd gelanceerd op een ruimtevaartcongres in Washington. Concrete projecten in andere landen zijn er nog niet, die afspraken moeten vanaf nu worden gemaakt.

De SpaceBuzz is een speciaal voertuig in de vorm van een raket. Kinderen trainen voor een ‘missie’. Als ze de training hebben afgerond, nemen ze plaats in de namaakraket. Ze zetten een virtualrealitybril op en zijn eventjes zelf astronauten. Ze bekijken de aarde vanaf honderden kilometers hoogte.

SpaceBuzz wil bij kinderen een effect bereiken dat veel astronauten hebben beschreven: hun kijk op de aarde veranderde toen ze de planeet verlieten. Ze keken achterom en zagen een kleine, kwetsbare blauwe bal in het oneindige niets. Het overview-effect, heet dat.

In december was de SpaceBuzz al in Nederland gelanceerd. Sindsdien hebben ongeveer 1200 kinderen in plaatsen als Amsterdam, Utrecht, Tilburg en Hilversum meegedaan. Tot 2021 is het project al volgeboekt. Er wordt gewerkt aan een tweede raket.

Kuipers hoeft niet al het buitenlandse werk te doen. In andere landen kunnen andere astronauten de kinderen begeleiden in hun eigen taal.

André Kuipers bracht in totaal 204 dagen door in een baan rond de aarde. Sinds zijn definitieve landing is hij bezig om kinderen te interesseren voor ruimtevaart en wetenschap.