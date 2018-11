Scholierendebat over embryoselectie live op RD.nl

Leerlingen van twee Amersfoortse scholen, het Van Lodenstein College en Het Nieuwe Eemland, gaan donderdagavond in debat over embryoselectie. De debatavond is georganiseerd in samenwerking met de Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind (VBOK).

De scholieren discussiëren in teams over de vraag of embryoselectie op basis van geslacht moet worden toegestaan in geval van ernstige erfelijke aandoeningen. Voorafgaand aan het leerlingendebat zullen prof. dr. Marcel Wissenburg en prof. dr. Henk Jochemsen het woord voeren. De avond begint om 19.30 uur en wordt live uitgezonden op deze pagina.

