Scholierenbond: snel duidelijkheid over risico ventilatie

De eerste middelbare scholen gaan volgende week weer open, als de zomervakantie in het noorden van het land voorbij is. Daarom wil scholierenbond LAKS duidelijkheid over de risico’s van ventilatiesystemen, omdat die misschien zouden helpen om virusdeeltjes te verspreiden.

Volgens Nienke Luijckx, voorzitter van het scholierenactiecomité, maken scholieren zich zorgen. Ze willen niet het risico lopen dat ze hun ouders en opa’s en oma’s besmetten doordat zelf het conoravirus hebben opgelopen door een slecht ventilatiesysteem op school. „Het kan niet zo zijn dat de vraag of ventilatie op scholen kan bijdragen aan de strijd tegen corona nog lang onbeantwoord blijft”, aldus Luijckx.

Het LAKS wil dat het Outbreak Management Team van de overheid, dat de strijd tegen het coronavirus aanstuurt, zo snel mogelijk met een advies over ventilatie komt. „Op deze manier kunnen scholieren op een verantwoorde wijze aan het nieuwe schooljaar beginnen en kunnen ze weer volwaardig onderwijs krijgen.”