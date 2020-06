‘Scholieren worden neerslachtig van alleen maar thuiszitten’

Het is voor middelbare scholieren goed dat ze na de zomervakantie weer volledig naar school kunnen. Dat stelt Károly Illy, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde, in NRC. Volgens Illy, die ook in het Outbreak Management Team (OMT) zit, worden de tieners somber van „alleen maar thuis zitten en op hun scherm kijken”.

„We maken ons grote zorgen over het welzijn van veel tieners. Ze hebben fysiek contact met leeftijdgenoten en school echt nodig”, zegt Illy. Niet alleen jongeren die opgroeien in een gezin met problemen hebben het moeilijk. Ook voor jongeren in een prettig gezin, is de huidige onderwijssituatie niet goed. „Ze worden neerslachtig als ze alleen maar thuis zitten en op hun scherm kijken. De schermtijd is ongekend; de lessen worden ook op de computer gegeven. We horen van kinderpsychiaters dat ze nu al meer neerslachtige tieners zien.”

De middelbare scholieren mogen sinds begin juni deels weer naar school. Het OMT, dat het kabinet adviseert tijdens de coronacrisis, wil dat de middelbare scholen na de zomer weer helemaal open gaan. Woensdag wordt bekend of het kabinet dat advies overneemt.

„Het is verstandig geweest om de scholen tijdelijk te sluiten op het hoogtepunt van de epidemie. Maar het is nu ook verstandig om ze weer te openen”, aldus Illy die ook voor studenten hoopt dat ze binnenkort weer meer onderwijs op locatie kunnen volgen.