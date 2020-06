Scholieren wennen aan eenrichtingsverkeer en afstand

Voor het eerst in maanden zijn middelbare scholieren weer naar school gegaan en in de tussentijd is de wereld ook op school veranderd. Eenrichtingsverkeer in de gangen, aangepaste roosters, lessen thuis en overal desinfectiemiddelen. „We hebben de leerlingen luchtig, vrolijk en positief benaderd over wat ze moeten doen. We begrijpen dat alles nieuw is. We gaan er niet meteen van uit dat iedereen alles goed doet. Maar we moeten ook strikt zijn, zo moeten ze hun handen wassen”, zegt Marc Franzen, directeur van het Bredero Beroepscollege in Amsterdam.

De regels op middelbare scholen zijn strenger dan op basisscholen. Scholieren in het voortgezet onderwijs moeten 1,5 meter afstand van elkaar en de leraren bewaren. Scholen hebben aparte in- en uitgangen. Op het Bredero Beroepscollege hebben de leerjaren verschillende lesuren en pauzetijden, om te voorkomen dat leerlingen elkaar in de gangen tegenkomen. Tijdens de pauze moeten ze in de lokalen eten en drinken. Verder zijn de klassen opgesplitst: de ene dag krijgt de ene helft les op school, terwijl de andere helft thuis via Teams wordt onderwezen. De andere dag is het andersom.

Ook in Roosendaal is het even wennen aan de nieuwe regels, zegt rector Marijke Broodbakker van de OMO Scholengroep Tongerlo. Bijvoorbeeld aan het eenrichtingsverkeer op de gang. „Daarmee ging ik zelf ook een keer de fout in. Je bent gewend de kortste route te nemen. Dus ik ging linksaf, maar de pijl wees naar rechts”, vertelt ze. Over het algemeen houden de leerlingen zich goed aan het principe van afstand houden. „Natuurlijk vergissen ze zich weleens. Op het fietspad zie je ook weer niet iedere leerling anderhalve meter afstand houden.”

In Amsterdam en in Roosendaal blijven de leerlingen vooral in hun eigen lokaal. Na afloop van een les zijn het voornamelijk docenten die rouleren.

Bij de OMO Scholengroep Tongerlo is per dagdeel ongeveer een derde van de scholieren op school. De rest volgt het onderwijs via een livestream. Broodbakker noemt het belangrijk dat de leerlingen weer af en toe naar school fietsen en elkaar weer in levenden lijve zien. Ze heeft aan de eerste dag „een feestelijk gevoel” overgehouden. „Het is vergelijkbaar met de eerste schooldag na de grote vakantie, wanneer we alle kinderen weer zien.”

Voor de leerlingen van het Bredero Beroepscollege begint over ruim vier weken de zomervakantie. In die periode zal niet veel veranderen, verwacht directeur Franzen. „Het is goed om rust te creëren. We willen zo min mogelijk wisselen naar weer een andere aanpak waar je dan weer aan moet wennen. Ik denk niet dat je veel winst boekt als in de laatste week alsnog iedereen naar school zou mogen.”