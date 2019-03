Scholieren stemmen ook voor provincie

Middelbare scholieren en leerlingen op de basisschool mogen vanaf woensdag tot en met volgende week dinsdag hun stem uitbrengen voor de Provinciale Statenverkiezingen (PS). Ze mogen dat doen tijdens de scholierenverkiezingen die worden gehouden vooruitlopend op de echte verkiezingen van 20 maart. De schaduwverkiezingen voor jongeren zijn georganiseerd door ProDemos, een organisatie die betrokkenheid van burgers bij de democratische rechtsstaat wil vergroten.

Dinsdag weten we wat de jongeren hebben gestemd. Bij de vorige verkiezingen van PS, in 2015, werd de PVV de grote winnaar bij de scholieren. Van de uitgebrachte stemmen ging 19,9 procent naar de PVV, gevolgd door de PvdA met 15,7 procent. D66 was de derde partij met 13,8 procent en de VVD eindigde op plaats vier met 12,8 procent. Die uitkomsten waren toen vergelijkbaar met de schaduwverkiezingen van 2011.