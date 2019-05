Scholieren maken zich op voor eindexamens

Ruim 217.000 middelbare scholieren beginnen donderdag aan de spannendste twee weken in het voorgezet onderwijs: de centrale examens. Ruim de helft van hen (112.663 kandidaten) zit op het vmbo, meer dan 62.000 op de havo en ruim 42.000 op het vwo. De landelijke schriftelijke examens duren tot en met 23 mei. Drie weken later, woensdag 12 juni, horen leerlingen of hun schooltas aan de vlaggenmast gehangen mag worden, of niet.

Donderdag trappen havoleerlingen af met filosofie en wiskunde. Voor vmbo’ers staan die dag Nederlands en biologie op het programma en voor vwo’ers, Grieks en scheikunde. Leerlingen die examens missen of ze niet halen, kunnen van 17 juni tot en met 20 juni in de herkansing.

Net zoals in voorgaande jaren, opent het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) ook weer een klachtenlijn, waar scholieren hun gal kunnen spuwen over te moeilijke examens of foutieve vragen. De scholierenorganisatie kreeg vorig jaar minder klachten over het eindexamen dan in voorgaande jaren. De teller bleef steken op 177.000, een jaar eerder waren dat er ruim 189.000.

Vorig jaar deden zo’n 211.500 leerlingen examen in het voortgezet onderwijs. Van hen slaagde 92 procent. Het vmbo had met ruim 94 procent het hoogste slagingspercentage, de havo met 88,1 procent het laagste.