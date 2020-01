Scholieren in Schoonhoven besmet met geelzucht

Op basisschool De Vlieger in Schoonhoven hebben vier kinderen hepatitis A (geelzucht) opgelopen, zegt een woordvoerder van de school. Volgens hem zijn ook scholieren op een middelbare school in dezelfde plaats besmet geraakt met de ziekte. Op die school was dinsdagochtend nog niemand bereikbaar voor commentaar.

Alle 220 kinderen en medewerkers op de basisschool worden woensdag gevaccineerd om verdere verspreiding van de ziekte te voorkomen. Ook worden er hygiënemaatregelen genomen zoals het gebruik van speciale doekjes op toiletten in plaats van handdoeken.

Hepatitis A is een besmettelijke leverontsteking veroorzaakt door het hepatitis A-virus. De belangrijkste symptomen zijn koorts, misselijkheid, vermoeidheid en verlies van eetlust. Ook krijgen mensen een gele huid en geel oogwit. De ziekte gaat vanzelf weer over. In Nederland komt de ziekte vrij weinig voor.