Scholieren gooien vuurwerk bij examenstunt

Een eindexamenstunt van de middelbare school CSB Buitenveldert in Amsterdam is volledig uit de hand gelopen. Zeker honderd scholieren gooiden met vuurwerk, stenen en eieren, bevestigt de politie na een bericht hierover op AT5. Een persoon is aangehouden voor bezit van een vermoedelijk nepwapen.

De politie kreeg rond tien voor twaalf de eerste meldingen en ging met veel personeel ter plaatse. Volgens een woordvoerster gingen de jongeren in meerdere groepjes te werk. Inmiddels is de rust bij de school weergekeerd, liet ze weten.

Bij de stunt zijn geen gewonden gevallen. Of er schade is, kon de politie niet zeggen.