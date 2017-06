Scholieren busongeluk allemaal uit ziekenhuis

Alle leerlingen die donderdagmorgen betrokken waren bij het busongeluk in Frankrijk mogen het ziekenhuis verlaten. De scholieren gaan van het ziekenhuis in Duinkerken naar de school in Bourbourg, waar de ongedeerde leerlingen zijn opgevangen, zo zegt de alarmcentrale Allianz Global Assistance. Vanuit Bourbourg wordt de terugreis naar Nederland gecoördineerd. De bus met de leerlingen komt donderdag terug in Geldrop.

Sommige leerlingen willen niet meer per bus naar huis, voor hen wordt een andere oplossing gezocht. Inmiddels is ook een aantal ouders naar Frankrijk afgereisd om hun kinderen op te halen. Volgens het Stabrecht College in Geldrop gaat het om een „handjevol” ouders.

Twee docenten zijn nog opgenomen in het ziekenhuis. Over hun toestand is nog niets bekend. Wel gaf de school eerder aan dat niemand in levensgevaar verkeert.

In totaal zijn 22 slachtoffers naar een ziekenhuis gebracht, van wie het merendeel met lichte verwondingen.