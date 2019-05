Scholier via rechter toch naar eindexamengala

Een leerling van het Kalsbeek College in Woerden heeft via de rechter afgedwongen dat hij naar het eindexamengala mag. De school had hem de toegang ontzegd omdat hij betrokken zou zijn geweest bij ongeregeldheden tijdens de eindexamenstunt. Een groep van dertig leerlingen stak toen vuurwerk af en bekladde de auto van een leraar met verf.

Leerkrachten herkenden twaalf leerlingen, die een verbod kregen het gala bij te wonen. De school had van tevoren al gewaarschuwd dat onruststokers niet welkom zouden zijn op het feest.

De scholier ontkende voor de rechtbank in Utrecht dat hij betrokken was bij de ongeregeldheden. De rechtbank verwijt het de school dat de leerling niet is gehoord voordat de straf werd opgelegd. "Het gaat om een afsluiting van een schooltijd, het ontzeggen van de toegang tot deze afsluiting is een vergaand besluit."