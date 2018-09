Scholier na kort geding toch gezakt

Hij ging er voor naar de rechter, maar het is een middelbare scholier in Maarssen niet gelukt om alsnog zijn vmbo-diploma te krijgen. Hij komt definitief 0,017 punt tekort. De rechter wilde dat het eindexamen wiskunde van de jongen opnieuw werd nagekeken, omdat hij misschien een te laag cijfer had gekregen. Na het nakijken blijft het eindcijfer toch hetzelfde.

De vader van de jongen had onlangs een kort geding aangespannen tegen scholenkoepel De Vechtstreek. Zijn zoon volgde daar de theoretische leerweg van het vmbo. De jongen had een 6,1 voor zijn eindexamen wiskunde gekregen. Het gemiddelde over alle vakken bleef daardoor steken op 5,483. Voor zijn diploma had de jongen een gemiddelde van 5,5 nodig. Volgens de vader had hij bij drie goed beantwoorde wiskundevragen 1 punt gekregen, terwijl dat telkens 2 punten hadden moeten zijn. Hij maakte bezwaar bij de school, maar die weigerde het cijfer aan te passen.

De rechter zei dat de beoordeling van twee van de drie vragen in orde is. Maar bij de derde opgave waren de twee correctoren het niet met elkaar eens. Een derde corrector moest daarom binnen vijf dagen nog een keer naar de vraag kijken. „Dat is afgerond, de score blijft zoals hij is. En dat betekent dat hij niet is geslaagd”, zegt rector Rob van Oevelen van De Vechtstreek.