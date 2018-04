„Scholier moet leren met geld om te gaan”

Scholieren moeten verplicht leren met geld om te gaan. Voorlichting over geldzaken en schulden moet onderdeel worden van het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Dat is een van de adviezen van ‘jongerendenktank’ Speaking Minds aan politiek Den Haag om het armoedebeleid in Nederland te verbeteren.

„Voorlichting zorgt er voor dat jongeren makkelijker over schulden gaan praten. Dat zorgt voor preventie van schulden bij jongeren die (nog) geen schulden hebben”, stellen de jongeren. Scholieren die al schulden hebben zullen eerder hulp zoeken en leren hoe de geldprobleem aangepakt kunnen worden, denken ze.

Speaking Minds pleit ook voor meer aandacht voor het onderwerp via een (SIRE) campagne, reclames, social media en vloggers. Daarnaast zou iedere school en gemeente een informatiepunt moeten hebben waar jongeren met hun financiële vragen terechtkunnen.

Ook stelt de denktank voor dat er één betaalmoment komt waarop studiefinanciering wordt gestort en studiekosten worden afgeschreven. „Dit voorkomt dat jongeren hun studiefinanciering aan andere dingen uitgeven en schulden maken”.

Speaking Minds is een organisatie die jongeren en beleidsmakers aan elkaar koppelt en op die manier jongeren die anders niet gehoord worden, een stem geeft.

Staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) neemt het advies donderdag in ontvangst.