Scholen gaan verschillend om met leerlingen die de straat op willen voor het klimaat. De ene beloont, de andere straft.

Sommige scholen moedigen hun leerlingen actief aan om volgende week onder schooltijd actie te voeren in Den Haag, andere straffen het juist af. Dat blijkt uit een rondgang van Trouw langs zo'n honderd middelbare scholen in Nederland. Bij veel scholen roept de actie een dubbel gevoel op: actievoeren voor een beter klimaat is goed, maar lessen missen niet.