Scholen willen duidelijkheid over vervolg coronamaatregelen

Scholen in het voortgezet onderwijs willen meer duidelijkheid van het kabinet over de coronamaatregelen op scholen na de zomervakantie. Dat laat de VO-raad dinsdag weten. Scholen in het voortgezet gingen dinsdag voor het eerst weer open. Leerlingen en docenten moet 1,5 meter afstand bewaren, maar onduidelijk is nog of die regel ook na de zomervakantie van kracht blijft.

„Wat we van het kabinet vragen is duidelijkheid voor allen in en om het voortgezet onderwijs over wat we de komende tijd kunnen verwachten”, zei Paul Rosenmöller van de VO-raad. „Als het nodig is om het bestaande 1,5 meter regime ook na de vakantie nog maanden door te zetten roept dat de vraag op wat voor een langere periode het best denkbare onderwijs is voor al onze verschillende leerlingen en hoe scholen dat kunnen realiseren.” De VO-raad stelt dat scholen op 1 juli meer duidelijkheid nodig hebben om het „schooljaar goed te kunnen starten”.

Door het coronavirus zijn scholen gedwongen het onderwijsprogramma aan te passen. Het aangepaste programma heeft voor leerlingen en leerkrachten consequenties.

Onderwijsorganisaties kijken dinsdag tevreden terug op de eerste dag waarop veel middelbarescholieren weer naar school mochten komen, na een wekenlange sluiting. „Wij hebben de indruk dat het goed en volgens plan is verlopen”, zei een woordvoerder van de VO-Raad eerder. Ook de Algemene Onderwijsbond (AOb) heeft geen wanklanken gehoord.