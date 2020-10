Scholen vrezen toename verzuim door Covid-test

Scholen kampen door corona met verzuim onder leraren. Hoewel er tot nu toe nog niet op grote schaal klassen naar huis gestuurd moesten worden, zien bestuurders de komende periode met zorg tegemoet.

De reformatorische basisscholen hebben in het algemeen nog geen grote problemen, maar de directeuren houden hun hart vast. In Rhenen hebben twee leerkrachten een coronabesmetting gehad. Deze week heeft één groep een dag vrij. „Elke keer als de telefoon gaat, heb je de vrees: belt er niet één met verkoudheid? Want die moet dan thuisblijven.”

In Moerkapelle heeft de Rehobothschool nog geen klas naar huis behoeven te sturen. Vervanging regelen blijkt echter moeilijker dan voorheen. Op de Eben-Haëzerschool in Opheusden is tot nu toe niemand van de 54 personeelsleden ziek. „Tot onze verwondering.” Acht leerkrachten zijn negatief getest. Op de andere twee scholen van de vereniging zijn enkele leerkrachten met een coronabesmetting. Het personeel vangt dat zo goed mogen op; af en toe moet er een klas naar huis.

In Woerden is de situatie ook positief. Eén leerkracht had corona, maar werkt nu weer halve dagen. De school beschikt over een redelijk aantal vervangers. Dat laatste is ook het geval in Veenendaal. „Het wordt krapjes, maar we zitten nog niet met de handen in het haar.” De school in Hardinxveld heeft weinig ziekteverzuim; één leerkracht is in quarantaine geweest. „Maar doordat we nauwelijks vervanging kunnen krijgen, is de situatie ontzettend kwetsbaar.”

De Willem de Zwijgerschool en de Koningin Wilhelminaschool in Hendrik-Ido-Ambacht zitten nu al in een lastig parket. Vóór de vakantie zijn twee leerkrachten tien dagen in quarantaine geweest. Voor één klas was geen vervanging beschikbaar, dus de kinderen hebben zes dagen thuisonderwijs gekregen. „Nu zijn er twee leerkrachten thuis, wachtend op de testuitslag. Dus het is alle hens aan dek.”

In Lisse neemt het verzuim onder de dertig leerkrachten nog niet toe. Sinds de zomer zijn twee leerkrachten korte tijd afwezig geweest in afwachting van een testuitslag. Bij beiden was die negatief. De school kan op een behoorlijk aantal vervangers terugvallen.

Griepseizoen

Ook in het voorgezet onderwijs leeft zorg over het hogere verzuimpercentage. Op het Driestar College is de uitval fors hoger dan normaal. Maandag waren op de vestiging Gouda twaalf personeelsleden afwezig doordat ze zich moesten laten testen of in quarantaine zaten. Docenten die daartoe in staat zijn, geven vanuit huis les.

Afgelopen week heeft de school contact gehad met de GGD, omdat zo’n zestien leerlingen en ook meerdere docenten besmet waren. Er bleek echter geen sprake te zijn van clustervorming. Bestuurder De Kloe maakt zich wel zorgen. „Het griepseizoen komt er natuurlijk aan. Tot nu toe is het redelijk gelukt voor vervanging te zorgen, maar het moet niet veel gekker worden. Hoe lang kun je zo doorgaan?”

Huiswerk

Op de Jacobus Fruytier scholengemeenschap in onder meer Apeldoorn werkt het extra ziekteverzuim tot nu toe nog niet ontwrichtend. De inzet van vervangers kan lesuitval vaak voorkomen. Per week wordt ongeveer een handvol docenten positief getest op corona. Het aantal personeelsleden dat zich laat testen, is het driedubbele daarvan, schat bestuurder Van Hartingsveldt. Eén klas zit op dit moment thuis, omdat een leerling positief getest is. Voor die groep staat huiswerk klaar in de digitale leeromgeving.

Op de Gorinchemse Gomarus scholengemeenschap is het verzuim iets hoger dan normaal. Deze dinsdag zitten drie personeelsleden thuis in verband met coronaklachten. Voor de vakantie lag dat percentage iets hoger, zegt bestuurder Flikweert. Sinds de zomervakantie zijn zes medewerkers positief getest. De school zet vervangers in. Ook geven docenten vanuit huis les.