„Scholen vrezen komst ‘rookpolitie’”

Scholen vrezen bij de invoering van rookvrije schoolpleinen een ‘rookpolitie’ te moeten instellen. Achter de schermen woedt een felle discussie over de controle die de regering nu eist, meldt het AD.

Vanaf augustus 2020 moeten alle schoolterreinen, van basisonderwijs tot en met universiteiten, rookvrij zijn. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) werkt aan een wijziging van de Tabakswet, zodat het schoolbesturen kan bestraffen als er tóch rokers op de schoolpleinen staan.

De scholen steunen de maatregel, maar waarschuwen voor de handhaafbaarheid. „Voor je het weet, hebben we een rookpolitie op de schoolpleinen lopen. We moeten niet doorschieten in een verbod dat niet te handhaven is”, zegt Ton Heerts, voorzitter van de MBO Raad.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWa) gaat het verbod handhaven, maar weet nog niet hoe de inspectie zal worden uitgevoerd.