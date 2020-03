Scholen vooral druk met voorbereiden onderwijs op afstand

Scholen zijn weliswaar dicht, maar er werd maandag hard gewerkt aan voorbereidingen om het onderwijs op afstand door te laten gaan. Scholen stellen bijvoorbeeld een thuiswerkpakket samen, dat ze aan ouders meegeven, of ze maken gebruik van digitale lesmethodes.

Voor leerlingen van ouders die werk doen dat door de overheid als cruciaal voor de samenleving is aangemerkt is opvang op school geregeld. Heel veel gebruik werd daar maandag niet van gemaakt, zag de VO-Raad. „Scholen hebben mensen en ruimten paraat, maar er wordt nauwelijks gebruik van gemaakt”, vertelt een woordvoerder van de raad, die de middelbare scholen vertegenwoordigt. „Dat heeft natuurlijk ook te maken met de leeftijd.” Oudere kinderen hebben minder vaak opvang nodig.

Maar ook op basisscholen liep het niet storm, afgaande op berichten in regionale media. Op veel scholen bleef het bij enkele tientallen kinderen. Een landelijk overzicht kon sectororganisatie PO-Raad nog niet geven. „We zijn vooral bezig met het organiseren van het onderwijs”, aldus een woordvoerder.

Ouders die werken in sectoren als de zorg, het onderwijs, de voedsel- en energievoorziening, vuilnisverwerking of media, mogen hun kind naar school of kinderopvang brengen als ze zelf geen opvang geregeld krijgen. „Het is geen harde eis dat beide ouders in een cruciale beroepsgroep werken”, verduidelijkte de overheid.