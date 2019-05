Scholen mogen examens eerder openen na fout

Scholen voor voortgezet onderwijs mochten examens vrijdag van tevoren openmaken om te controleren of ze compleet zijn. Dat heeft het College voor Toetsen en Examens de scholen per brief meegedeeld.

Normaliter mogen de verzegelde opgaven pas bij het begin van de examens worden geopend. Dat gebeurt voorin de zaal, voor het oog van de leerlingen, om fraude te voorkomen.

Dat daarop nu een uitzondering is gemaakt, was het gevolg van een fout bij de examens van donderdag. Toen bleek op tien scholen dat er pagina’s ontbraken. Deze scholen hebben het examen toch kunnen afnemen door gebruik te maken van de extra opgavenboekjes waarover iedere school beschikt of door ontbrekende bladzijden te kopiëren. Dat moesten de scholen vrijdag ook doen als ze constateerden dat er opgaven of bijlagen ontbraken. Als een school niet over een compleet document beschikte, kon het worden gedownload.

Ook maandag moeten de examens worden opengemaakt en gecontroleerd.