‘Scholen kunnen sinterklaas en kerst vieren, maar zonder gasten’

Scholen kunnen gerust sinterklaas of kerst vieren, maar ze moeten het klein houden en dus geen groepen ouders, verzorgers en anderen uitnodigen. Dat „dringende advies” geeft de PO-Raad, de sectororganisatie van basisscholen. De raad krijgt veel vragen van scholen die willen weten hoe ze in de feestmaand december moeten handelen.

„Bijeenkomsten op scholen met enkel personeel en leerlingen, zoals een sinterklaas- of kerstviering, zijn toegestaan”, benadrukt de PO-Raad. Vanwege de coronarisico’s moeten personeelsleden ook tijdens vieringen wel altijd 1,5 meter afstand van elkaar houden.

Over de invulling van het sinterklaasfeest hebben scholen volgens de PO-Raad veel „leuke en creatieve ideeën”. Zo wordt her en der gebruikgemaakt van mogelijkheden om op afstand contact te hebben met Sinterklaas. Bijvoorbeeld via een videoverbinding. Ook neemt Sinterklaas soms filmpjes op, die in de klas vertoond kunnen worden.