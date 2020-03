Scholen in regio Heinsberg bij Limburg tot Pasen gesloten

Scholen en kinderdagverblijven in de Duitse Kreis (regio) Heinsberg, net over de Limburgse grens tussen Schinveld en Roermond, blijven nog zeker een week dicht, wellicht zelfs tot de paasvakantie. Dat is om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, maakte bestuurder Stephan Pusch van de regio Heinsberg woensdagmiddag bekend.

Pusch zei verder dat in de regio Heinsberg inmiddels 443 mensen besmet zijn met het virus. Negen van hen liggen in ziekenhuizen in Heinsberg, Erkelenz en Geilenkirchen, van wie twee op de intensive care. Woensdag stierf in het ziekenhuis in Heinsberg opnieuw een man (73) aan het virus, de tweede coronadode in deze regio in korte tijd en de derde in heel Duitsland.