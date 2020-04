Scholen in Nijmegen gaan toch op 11 mei open

De dertien basisscholen van de stichting Sint Josephscholen in Nijmegen gaan toch direct na de meivakantie weer open. Dat staat in een brief die de scholenkoepel donderdagavond onder ouders heeft verspreid. Het bestuur van de koepel biedt excuses aan voor een brief die woensdag werd verzonden, waarin stond dat het na de vakantie nog wel even zou duren voor de scholen weer open zouden gaan.

„We waren te snel. De inhoud van onze brief van woensdag was niet goed doordacht. Nu we het landelijke opstartprotocol hebben ontvangen is er meer helderheid. Dat was nodig om de voorbereidingen op korte termijn af te ronden”, aldus de scholenkoepel. Het ministerie van Onderwijs waarschuwde alle basisscholen donderdagmiddag dat er geen ruimte is voor scholen om hun deuren niet of pas later weer te openen.

De scholenkoepel kreeg een storm van kritiek over zich heen na de eerste brief. Nu meldt de koepel dat de ouders rechtstreeks van de directeuren van de school van hun kinderen te horen krijgen hoe de heropening precies wordt georganiseerd, omdat de scholen onderling veel verschillen. „We kijken ernaar uit om onze leerlingen weer te mogen ontvangen”, aldus het bestuur.