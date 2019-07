Scholen en leraren: noodpakket tegen tekorten

Het personeelstekort en de hoge werkdruk in het onderwijs zijn volgens vakbonden, scholen en schoolleiders zo nijpend, dat alleen een fors noodpakket uitkomst kan bieden. Werkgevers, die zijn verenigd in de PO-Raad en VO-Raad, en werknemers roepen het kabinet in een gezamenlijke brief op om 423,5 miljoen euro te investeren. Het liefst nog in 2020.

Met het geld moet de werkdruk veel sneller worden verminderd dan in de huidige kabinetsplannen, waarin investeringen over meerdere jaren worden uitgesmeerd. De salarissen in het basisonderwijs én het voortgezet speciaal onderwijs zouden omhoog moeten.

Verder pleiten de onderwijsorganisaties voor een verbetering van de arbeidsvoorwaarden van leraren in ‘achterstandsgebieden’. „Deze scholen hebben grote moeite om leraren aan te trekken. Dat vormt een directe bedreiging voor de kwaliteit van onderwijs”, schrijven ze.

Voorzitter Liesbeth Verheggen van de Algemene Onderwijsbond (AOb) stelt dat een noodpakket het verschil kan maken. „Op dit moment weten de kinderen in Nederland niet eens of ze volgend jaar allemaal een leerkracht hebben. Wat een armoede.”