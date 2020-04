‘Scholen en kinderopvang zorgen samen voor opvang in meivakantie’

Zowel de kinderopvang als basisscholen blijven in de meivakantie noodopvang aanbieden voor kinderen van ouders met „cruciale beroepen” en kinderen uit kwetsbare gezinnen. De betrokken partijen hebben met elkaar afgesproken dat noodopvang een gezamenlijke verantwoordelijkheid is, zo laat de Brancheorganisatie Kinderopvang weten.

Hoe de opvang tijdens de vakantie precies wordt ingevuld, kan per plaats verschillen. „De gemeenten hebben daarin een coördinerende rol”, aldus de brancheorganisatie. Directeur Emmeline Bijlsma is blij met de afspraken. „Het is voor ons heel belangrijk dat we aan ouders en kinderen kunnen garanderen dat de noodopvang doorgaat.”

Als alle scholen in de meivakantie helemaal dicht zouden gaan, zou de kinderopvang de volledige noodopvang moeten verzorgen. De vrees was dat de opvang daardoor niet gegarandeerd zou kunnen worden. „Wij vinden het echt belangrijk dat het van ons samen is”, zegt Bijlsma. „Ook in de meivakantie.”

Het ministerie van Onderwijs was niet direct bereikbaar voor een bevestiging van de afspraken.