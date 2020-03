Scholekster zoekt het stadsdak op

Scholeksters, die van oudsher broeden aan de kust en in weilanden, zoeken steeds vaker een dak in de stad op om eieren te leggen. Vorig jaar zijn ruim 1100 stadsnesten gemeld bij de Stichting Onderzoek Scholekster en dat waren er veel meer dan de vijftig tot honderd waarop was gerekend, aldus bioloog Rafael Martens donderdag.

Het gaat al heel lang niet goed met de scholeksters in Nederland. Het aantal broedparen is in de afgelopen twintig jaar gehalveerd, onder andere doordat de nesten in de traditionele broedgebieden vaak door machines worden vernield. Het lijkt er volgens de stichting op dat de grote vogel daarom zelf naar nieuwe broedlocaties is gaan zoeken en in de stad terecht is gekomen.

Omdat er nog weinig bekend is over deze nieuwe broedplekken wordt het aantal nesten op stadsdaken sinds 2019 geteld. Volgens Martens blijkt uit de tellingen in het eerste jaar dat 15 tot 20 procent van de vogels al in de stad eieren legt. De Bonte Piet, zoals de scholekster wel wordt genoemd, kiest daarvoor platte daken met een grindlaag uit. Als een eksterpaar eenmaal een goede broedlocatie heeft gevonden, kunnen ze daar vele jaren terugkeren.

De stichting gaat dit broedseizoen bijhouden hoe het met de kuikens in nesten op stadsdaken gaat.