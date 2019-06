Schokkende beelden Haagse steker in rechtszaal

Tijdens het proces tegen Malek F., verdacht van poging tot moord op drie willekeurige slachtoffers in Den Haag op 5 mei 2018, heeft de rechtbank een schokkende video getoond, waarop twee van de drie steekincidenten te zien zijn. De beelden zijn gemaakt door beveiligingscamera’s. F. sprak vrijdag tegen dat hij heeft gehandeld in opdracht van Allah, zoals hij eerder heeft verklaard.

Te zien is hoe F. (32) meermalen insteekt op een man die op een terras aan de Leeghwaterkade zit. De man verweert zich en zit luttele seconden later onder het bloed. Hij raakte levensgevaarlijk gewond. Hulp van omstanders hebben zijn leven gered. Korte tijd later stak F. even verderop een tweede slachtoffer neer. Een derde slachtoffer valt hij onverhoeds van achteren aan en probeert hij de keel door te snijden. De voorzitter van de rechtbank omschreef de beelden als „ontzettend heftig”.

F. heeft verklaard dat hij door de politie wilde worden gedood. De politie schakelde hem uit door hem neer te schieten en te taseren. Het Openbaar Ministerie vervolgt de man ook voor het bedreigen van drie mensen, tussen de steekpartijen door.

Daags voor de steekpartij had hij een mes gekocht. Kernvraag in het proces is of F. als terrorist dan wel als psychiatrische patiënt moet worden beschouwd. Volgens deskundigen is hij volledig ontoerekeningsvatbaar.

In de maanden voor de aanslag raakte F. in grote psychische problemen en heeft hij een tijd in een kliniek gezeten. F.’s broer heeft meermalen bij instanties en de politie aan de bel getrokken omdat hij zich zorgen maakte.

In 2014 vluchtte F. met zijn broer vanuit zijn vaderland Syrië via Libië en Italië naar Nederland. Hun vader kwam een jaar later tijdens zijn vlucht om het leven, toen een schip met zevenhonderd vluchtelingen voor de kust van Libië kapseisde.

Het proces tegen F. vindt plaats in de extra beveiligde rechtszaal van de rechtbank op Schiphol en duurt twee dagen.