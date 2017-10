„Schokkend dat Anne zomaar van de radar verdween”

Waar is Anne Faber? Menigeen verkeert in hoop en vrees over de sinds vrijdag vermiste 25-jarige vrouw uit Utrecht. „Schokkend dat ze ineens van de radar verdween.”

video

Woensdagmiddag, vijf uur. Onophoudelijk raast het verkeer over de N237 bij Huis ter Heide, vlakbij Zeist. De herfst hangt in de lucht. Brandnetels geuren. In de berm langs de weg staat een tiental politiewagens en ME-busjes geparkeerd. Politiemensen lopen in linie door een bosperceel langs de Hobbemalaan. Speurend naar opvallende zaken. Zoekend naar Anne.

ME doorzoekt bosgebied bij Huis ter Heide

De jonge vrouw is sinds vorige week vrijdagavond spoorloos. In het bos in Huis ter Huis is dinsdag haar vermoedelijke jas gevonden.

Vreselijk

Bij omwonenden zit de schrik er in. „Vreselijk dat zo’n jonge meid is vermist”, zegt Petra (41) uit het nabijgelegen Soesterberg. „Verschrikkelijk”, beaamt haar dorpsgenoot Annet (39), moeder van twee kinderen. Zij wijst naar de talrijke politievoertuigen aan de overkant van de weg. „Al die auto’s duiden er toch op dat er iets ernstigs is gebeurd.”

Annet rijdt dagelijks met haar kinderen via de bossen naar school in Bilthoven. „Ik bespreek dit soort akelige dingen met mijn kinderen. Ik raad ze aan om niet angstig te zijn. Ik ga zeker niet de plek mijden waar kennelijk iets van Anne is gevonden.”

Miranda (38), moeder van een zoontje zes, noemt de vermissingszaak „heel vervelend.” Ze woont anderhalve kilometer van de plek waar de zoekactie van de politie gaande is. „Zoiets komt wel dichtbij. Ja, ik pas extra goed op mijn zoontje.”

Triest

Een kleurrijk uitgedoste, 54-jarige Zeistenaar (,,noem me maar Kabouter Goedgemutst, ik maak en bespeel fluiten en doe aan recycling”) is eveneens geschokt. „Buitengewoon triest dat iemand al zo lang vermist is. Dat doet me wel wat. De familie verkeert natuurlijk in grote onzekerheid.” Hij vond nabij Zeist een plastic tas en overhandigde die aan de politie. ,,Al denk ik dat het niets met de zaak te maken heeft. In de tas zaten onder meer plastic flesjes.”

Op zijn opoefiets wil de Zeistenaar in de bossen gaan zoeken naar tekenen van Anne. „Misschien zoekt de politie wel op de verkeerde plek. Ik ga letten op opvallende dingen. Stukken vuil. Ik let daar normaal toch al op, omdat ik veel aan recycling doe.” Hij heeft zelf twee kinderen, van 22 en 20. De man kent het bosgebied hier in de buurt van Zeist tamelijk goed. „Je kunt hier spullen verstoppen in allerlei hoeken en gaten.”

Reinieke Scheurwater (17) uit Nunspeet loopt sinds enige tijd stage in de buurt van Huis ter Heide. Ze is geschrokken. „Ik fietste hier wel eens alleen een minuut of tien door de bossen naar de bushalte. Maar dat is niet zo’n slim plan.”

Schok

De vermiste Anne Faber uit Utrecht is bureaumedewerker bij Het Huis Utrecht, een organisatie die zichzelf omschrijft als „een podiumwerkplaats voor theatertalent.” Bij de instelling is de vermissing van de jonge vrouw hard aangekomen. „Dat Anne zomaar van de radar is verdwenen, is voor het hele land een schok. Maar voor ons is het een extra grote schok”, aldus een woordvoerster woensdagmiddag desgevraagd. Dagelijks opent het centrum de deuren voor mensen die hun verhaal willen vertellen in verband met de vermissingszaak.

Anne Faber vertrok vrijdagmiddag op haar zwarte opoefiets rond 17 uur vanuit Utrecht voor een fietstocht. Voor die middag/avond was onstuimig weer voorspeld. Rond 18.15 liet Anne via WhatsApp haar vriend weten dat ze in Hollandsche Rading was. Om 18.15 stuurde ze hem een selfie. Daarop staat ze in de regen. De selfie blijkt te zijn gemaakt in Baarn bij de kruising Hilversumsestraatweg/Amsterdamsestraatweg. Om 19.50 uur ziet haar vriend dat een door hem gestuurd bericht niet wordt gelezen. Er is dan geen contact meer. Familie en vrienden maken zich grote zorgen en informeren rond middernacht de politie.

Ook Heidi van Werkhoven (52), die op steenwerp afstand staat van de politievoertuigen in Huis ter Heide, is van slag. „Ik kan niet begrijpen dat die vrouw is verdwenen. Ik vind het heel erg.” Ze wandelt vaak in de bossen bij Zeist. Dat zal ze blijven doen. „Ik ben niet bang. Ik heb ook een hond bij me. Dat voelt extra veilig.”

Later woensdagavond een video vanuit Huis ter Heide