Schokgolf door liquidatie advocaat Nabil B.

De liquidatie van de advocaat van kroongetuige Nabil. B, Derk Wiersum (44), zorgt voor een schokgolf in Nederland. „Zeer verontrustend”, aldus premier Mark Rutte over de aanslag die woensdagmorgen in koelen bloede werd gepleegd aan de Imstenrade in de Amsterdamse wijk Buitenveldert. „Een aanslag op de rechtsstaat”, zeggen CDA en PvdA.

Derk Wiersum stond Nabil B. bij in het liquidatieproces Marengo rond het criminele kopstuk Ridouan Taghi. Hij werd iets na 07.30 uur op straat neergeschoten in de buurt van zijn huis. De dader, een slanke 16- tot 20-jarige man van ongeveer 1.75 meter, ging er te voet vandoor en is nog voortvluchtig.

De Nederlandse Orde van Advocaten is „zeer geschokt” dat een advocaat in de uitoefening van zijn functie is geliquideerd. „Er is maar één woord voor: verschrikkelijk”, zei advocaat Gerard Spong. Collega Peter Plasman zegt „zo’n moord nooit voor mogelijk” te hebben gehouden.

Ook politieke partijen reageren onthutst. „Inktzwart nieuws” en een „ongehoorde escalatie van het geweld”, aldus D66-Kamerlid Maarten Groothuizen. De gebeurtenis doet VVD-Kamerlid Dilan Yesilgöz denken aan „Italiaanse maffiapraktijken”. Justitieminister Ferd Grapperhaus ontbrak woensdagochtend bij een groot debat over de Prinsjesdag-plannen van het kabinet en liet zich op zijn ministerie bijpraten over de gebeurtenissen in Amsterdam. Hij komt later woensdag met een verklaring

Derk Wiersum is niet de eerste die in de omgeving van Nabil B. is geliquideerd. De broer van de kroongetuige Reduan B. werd in maart vorig jaar in Amsterdam-Noord neergeschoten.

CDA-Kamerlid Chris van Dam vreest dat de liquidatie de hele advocatuur en de rechtsstaat zullen raken. Hij denkt dat potentiële kroongetuigen voortaan wel twee keer nadenken voor ze nog samenwerken met de politie en advocaten voor ze met zo’n cliënt in zee gaan. De parlementariër vraagt zich ook af of de beveiliging van de kroongetuige en zijn naasten wel in goede handen is.

De bende rond Taghi wordt verantwoordelijk gehouden voor een reeks moorden en pogingen daartoe in de onderwereld. Hij geldt als hoofdverdachte en is de meest gezochte man van Nederland. Het Openbaar Ministerie loofde eerder 100.000 euro uit voor de gouden tip die naar hem leidt.