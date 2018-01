Schippersinternaten Werkendam, Dordrecht en Krimpen aan den IJssel gefuseerd

De internaten De Merwede uit Werkendam, Eben Haëzer uit Dordrecht en De Driemaster uit Krimpen aan den IJssel zijn vanaf 1 januari 2018 gefuseerd. Eben Haëzer en De Driemaster deden dat 9 jaar geleden al.

De Merwede voegt zich er nu bij en ze gaan verder onder de naam Stichting Limena. Limena betekent “veilige haven” en onder die vlag willen de internaten „Het beste na thuis” bieden voor de schipperskinderen.

Al een aantal jaren daalt het aantal schipperskinderen. Dat vraagt aanpassingen, ook voor de personeelsbezetting, de financiën worden minder, kortom het werd tijd om de koppen bij elkaar te steken om op die wijze antwoord te kunnen geven op de vragen die op de directies afkomen. Schaalvergroting en samenwerking maken je in die situatie sterker. Waren er vijf jaar geleden nog 368 kinderen, nu is dat gedaald tot 310 en de prognose is dat er in de komende jaren nog wel enige daling zal zijn.

In een wat grotere organisatie zijn personeelswisselingen beter op te vangen, kan de omvang van het management beheerst worden, kunnen inkoop en andere facilitaire zaken centraal (en daardoor goedkoper) geregeld worden. Naast deze praktische zaken is vooral van belang dat op deze wijze op drie locaties huisvesting en verzorging van de schipperskinderen op reformatorische grondslag kan blijven plaatsvinden.

W.R. (Wichard) van Vliet is benoemd tot algemeen directeur, F.A. (Fijke) Mulder tot locatiedirecteur van De Merwede en C.G.A. (Kees) Bregman tot locatiedirecteur van De Driemaster en Eben Haëzer.

Oudercommissies en ondernemingsraden hebben met de fusievoorstellen ingestemd, dat geldt ook voor de ledenvergadering van De Merwede. Met de bonden is een Sociaal Convenant gesloten met garanties voor het personeel voor de werkgelegenheid.