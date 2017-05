Schippers spreekt met Pechtold en Segers

Informateur Edith Schippers heeft dinsdag al een gesprek met D66-leider Alexander Pechtold en ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers over mogelijke samenwerking om een nieuw kabinet te vormen. De fractie van D66 stemde dinsdag in met een verkennend gesprek tussen de partijen. Pechtold had onderhandelingen met de ChristenUnie eerder nog „onwenselijk” genoemd.

Ook de fractie van de ChristenUnie is akkoord met een gesprek, liet ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers weten na beraad met zijn fractie.

D66 en de ChristenUnie verschillen sterk van mening met elkaar over vooral medisch-ethische onderwerpen. Segers zei na het overleg met zijn Kamerleden dat de ChristenUnie over bijvoorbeeld de voltooid leven-plannen nog steeds hetzelfde denkt, maar dat er nu eerst een verkennend gesprek moet plaatsvinden.