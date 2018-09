Schippers kunnen weg uit haven Deventer

De schippers die sinds 6 augustus de haven van Deventer niet konden verlaten wegens de lage waterstand, mogen donderdag weer uitvaren. De gemeente stelt een zogenoemd noodschutregime in. Scheepvaart op de IJssel wordt tegengehouden totdat alle binnenvaartschepen uit de haven zijn. Het vertrek duurt ongeveer een uur per schip, aldus de gemeente.

Door de extreem lage waterstand in de IJssel ontstond ruim vier weken geleden teveel verschil tussen de waterstand in de haven en die van de rivier. De sluisdeuren dreigden het te begeven door de grote waterdruk en moesten gesloten worden. Deventer waarschuwde alle schippers in de haven, maar vijf van hen waren niet op tijd weg en zaten sindsdien opgesloten.

Het noodschutregime geldt alleen om de opgesloten schippers te laten uitvaren. De haven kan nog niet gebruikt worden voor de gewone bevoorrading van bedrijven.