Schippers: geen beweging, daarom bedenktijd

Informateur Edith Schippers ziet op dit moment geen combinatie van partijen waarmee verder kan worden gepraat over de vorming van een nieuw kabinet. Voor alle varianten die op tafel hebben gelegen, was volgens haar onvoldoende steun van één of meerdere partijen in die variant.

Ze geeft de partijen daarom tijd voor een „,moment van reflectie”. De partijen krijgen zo gelegenheid om na te denken over een andere variant dan hun eerste voorkeur voor een coalitie. „Daar wil ik de partijen even de ruimte voor geven”. Schippers doet „een oproep aan alle partijen om eens goed na te denken welke mogelijkheden zij voor zichzelf zien”.

Ze wil nog niet spreken van een impasse. „We zijn nu anderhalve dag op weg”, aldus Schippers vrijdag. Zij sprak de afgelopen dagen met de fractievoorzitters van alle partijen. Volgens haar liggen alle varianten nog op tafel. Daarbij gaat het ook om andere combinaties dan die van het vaak genoemde ‘motorblok’ VVD, CDA, D66 plus nog een andere partij.

De informateur heeft er vertrouwen in dat het uiteindelijk lukt. „We zijn Nederland coalitieland en dat betekent dat er altijd mogelijkheden zijn om weer nieuwe coalities te maken.” Dat kost volgens haar wel tijd. „Uiteindelijk moet er ergens beweging komen, maar we zijn nu anderhalve dag op weg. Ik vind dat we de partijen ook even de mogelijkheid moeten geven om zelf na te denken welke beweging ze kunnen of willen maken”, zegt Schippers. Het verkennend onderzoek van Schippers gaat maandag verder.