Schipper viskotter Arnemuiden langer vast

De schipper van de viskotter Arnemuiden 7 blijft nog minstens veertien dagen vastzitten. De andere bemanningsleden zijn vrijgelaten, meldt omroep Zeeland. Ze blijven wel verdachten in de zaak.

De vissers waren opgepakt wegens het in gevaar brengen van drie visserijinspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

De bemanning was woensdag in Vlissingen aangehouden nadat een rubberboot van de kustwacht dinsdag op de Noordzee verstrikt was geraakt in de netten van de vissersboot. De rubberboot met de drie NVWA-inspecteurs werd hierdoor grotendeels onder water getrokken.

De NVWA heeft aangifte van poging tot doodslag gedaan.