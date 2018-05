Schipper speedboot vlucht na overvaren tieners

Twee tieners zijn zondagavond in hun rubberboot in jachthaven De Brekken bij Lemmer ernstig gewond geraakt nadat zij werden overvaren door een speedboot. De negentienjarige schipper uit Lemmer vluchtte na de aanvaring, maar kon nadien op aanwijzing van getuigen worden achterhaald en aangehouden. Er wordt uitgezocht olf de verdachte onder invloed van alcohol heeft gevaren.

Het ongeluk gebeurde rond 23.00 uur. Het tweetal, een zestienjarig meisje uit de Noordoostpolder en een even oude jongen uit Lemmer, is opgenomen in een ziekenhuis.