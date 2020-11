Schipper met drone betrapt op varend ontgassen

Een 73-jarige binnenvaartschipper uit Gorinchem is betrapt op het varend ontgassen van zijn ladingtanks op de Waal bij Tiel. Het varend lozen van schadelijke dampen uit de tanks van binnenvaartschepen wordt binnenkort in Europees verband helemaal verboden. In Nederland gelden er nu al strenge maatregelen, vooruitlopend op dat verbod. Sinds het najaar wordt er extra gecontroleerd.

De landelijke politie controleerde woensdag met een drone bij Millingen aan de Rijn passerende binnenvaartschepen op de Waal op ontgassen. De drone liet zien dat op het schip uit Gorinchem tanks werden geopend en dat er een slang werd aangesloten op een ventilator. Daarop stapte een specialist in Tiel op een politieboot om de tanker te controleren. Het bleek dat de geloosde gasconcentratie veel te hoog was, waardoor explosiegevaar ontstond. De schipper heeft een proces-verbaal gekregen.

Varend ontgassen is ongewenst, omdat daarbij giftige stoffen vrijkomen. Die zijn schadelijk voor het milieu en kunnen gevaar opleveren voor bevolking in de buurt van de grote rivieren. In Nederland geldt al een verbod op het lozen van dampen van benzine, benzeen en benzeenhoudende stoffen. Daarnaast is ontgassen in de buurt van bruggen, sluizen en dichtbevolkt gebied verboden. Schippers moeten ontgassen om de resten van vloeibare ladingen gevaarlijke stoffen kwijt te raken en daarvoor zijn langs de rivieren speciale ontgassingsinstallaties.