Schipper mastongeluk: „Niet bewust nalatig”

De eigenaar van het historische zeilschip waarvan een afgebroken mast in 2016 bij Harlingen drie opvarenden dodelijk trof, was zich er niet van bewust dat hij steken had laten vallen met het onderhoud. Dat zei de 54-jarige schipper vrijdag bij aanvang van de strafzaak tegen hem.

Het Openbaar Ministerie (OM) vindt dat de eigenaar van tweemastklipper Amicitia (1889), dat commercieel werd geëxploiteerd, schuldig is aan het dodelijk ongeval. Uit onderzoek is naar voren gekomen dat houtrot de oorzaak was. Door windscheuren was er vocht in de mast gekomen.

Het OM verwijt de schipper uit Stiens ernstige nalatigheid. Volgens de eigenaar waren er in de branche geen richtlijnen voor onderhoudsplannen, zo zei hij in de rechtbank in Leeuwarden. Onderhoud liet hij desondanks wel regelmatig verrichten. Zo lag het schip van 24 meter in 2015 drie maanden op een scheepswerf. Een onderhoudsman had toen de masten nog geschuurd en gelakt.

„Dit had ik niet kunnen bedenken”, aldus de schipper over het afbreken. „En ik ben iemand die zich altijd afvraagt of ik dingen beter had kunnen doen. Een ervaren timmerman heeft het rotten ook niet gesignaleerd.” De schipper was af en toe zichtbaar emotioneel. „De mast heeft mijn partner op een haar na gemist”, zei hij na een lange stilte.

Op 21 augustus 2016 brak bij de haven van Harlingen de mast af na een tocht over de Waddenzee. Aan boord van de zeilcharter was een Duitse familie, in totaal twaalf man, plus de schipper en zijn partner. De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) deed na het incident onderzoek onder de bruine vloot van historische schepen. In een rapport uit 2017 concludeerde de OVV dat er in de branche veel mis is op het gebied van kennis, onderhoud en veiligheid.