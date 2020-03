Schipper drugsboot Moerdijk krijgt 32 maanden cel

Schipper Cor B. van het binnenvaartschip in Moerdijk waarop grote hoeveelheden crystal meth werden gemaakt, moet 32 maanden de gevangenis in. De drie Mexicanen die het drugslab bestierden kregen donderdag vier jaar cel opgelegd door de rechtbank in Breda.

Bredanaar B. (66) beweerde zelf dat hij niet wist dat de door hem aan de Mexicanen beschikbaar gestelde laadruimte van zijn 85 meter lange binnenvaartschip zou worden gebruikt voor de productie van harddrugs. Maar volgens de rechtbank is er voldoende bewijs dat de schipper medeplichtig is.

Het Openbaar Ministerie had tegen de schipper vier jaar cel geëist, tegen de Mexicanen vijf.

De waterpolitie ontdekte het drugslab tijdens een routinecontrole op 10 mei vorig jaar nadat de agenten buiten een sterke lucht hadden geroken. De politie trof onder meer een afzuigsysteem, kookvoorzieningen en een container vol grondstoffen aan.

De rechtbank waarschuwde in het vonnis voor het gevaar dat drugslabs opleveren. „Dat die gevaren aanwezig zijn moge blijken uit de ongelukken die de laatste jaren in illegale laboratoria hebben plaatsgevonden en waarbij ook ‘laboranten’ om het leven zijn gekomen. De verdachte heeft dit alles op de koop toegenomen en heeft gedacht op een voor hem eenvoudige manier wat geld bij te kunnen verdienen.”

Vorige week stond de schoonzoon van Klaas Otto nog terecht voor de rechtbank in Breda. Die zou een drugsbende hebben geleid die betrokken was bij het drugslab in het Vlaamse Hechtel-Eksel, waarin vorig jaar drie mannen uit Eindhoven en Valkenswaard om het leven kwamen vermoedelijk doordat door het vrijkomen van giftige stoffen.