„Schiphol zoekt zee op”

Ondernemers en bewoners slaan de handen ineen om een start- en landingsbaan van Schiphol in zee van de grond te krijgen. Zij hebben een vergevorderd plan voor zo’n ’zeebaan’, die de volle Haarlemmermeer moet gaan ontlasten. Dat schrijft De Telegraaf.

Het zou de zevende baan moeten worden na de Polderbaan, die in 2003 werd geopend. Maar dan in zee, waar nog volop ruimte is en herrie geen overlast geeft. Passagiers worden via een snelle lightrail verbonden met een centrale Schiphol-terminal.

Naar een aan te leggen ”IJ-vlakte” in de Noordzee bij IJmuiden zouden één of zelfs meer ‘lawaaibanen’ van Schiphol, zoals Buitenveldert en Aalsmeer, verlegd kunnen worden.

„Het luchtverkeer blijft doorgroeien. Een vliegstop is niet realistisch gezien de grote economische belangen voor Nederland. De hele luchthaven verplaatsen is te kostbaar. Maar banen kunnen wel in zee liggen”, zegt onderzoeker Eef Haverkort van de bewonersgroep rond Schiphol.