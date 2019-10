Schiphol wil meer ruimte voor vrachtvluchten

Schiphol-topman Dick Benschop wil dat Den Haag een deel van de vluchten reserveert voor vrachtvervoer, zegt hij donderdag tegen dagblad Trouw. „Ik ga de minister voorstellen om een vast percentage van het aantal vluchten op Schiphol te reserveren voor vrachtvluchten.”

De topman doet de oproep, samen met bloemenveiling Royal FloraHolland, aan minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) omdat veel vliegtuigmaatschappijen de schaarse slots in het schema liever voor passagiersvliegtuigen gebruiken. Die zitten bijna altijd vol waardoor daar dus makkelijker geld aan verdiend kan worden. Terwijl het bij vrachtvluchten minder zeker is dat het vliegtuig op tijd vol komt.

„Royal FloraHolland heeft daar last van, terwijl de bloemensector belangrijk is voor Nederland. Ik denk dat er een collectief bewustzijn is dat vracht overeind moet blijven”, zegt Benschop tegen de krant. De daling van het aantal vrachtvliegtuigen gaat volgens Benschop op het volle Schiphol twee of drie keer zo snel als op andere luchthavens.